Серьга вступил в ВСУ и защищает Одессу от оккупантов, рассказал, что его друг Алик был застрелен оккупантами в затылок.

Пока Регина Тодоренко мерзко молчит о войне в Украине, оккупанты во время зверств в Буче расстреляли ее экс-бойфренда. Об этом стало известно от артиста Коли Серьги, который рассказал о гибели своего друга и циничности Тодоренко.

Отметим, Серьга вступил в ВСУ и защищает Одессу от оккупантов, рассказал, что его друг Алик был застрелен оккупантами в затылок. Отметим, Алик состоял ранее в отношениях с запроданкой Тодоренко, что живет в рф и всячески игнорирует войну в своей родной стране.

"Алик погиб в Буче, был застрелен в затылок. Он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиске погибших нашли, в частности, и его труп", – рассказал Коля Серга на YouTube-канале "Популярная политика".

Он добавил, что был поражен циничным поведением своей коллеги Тодоренко, что молчит о войне, прикрываясь тем, что политические темы и разные взгляды на ситуацию с мужем разрушают ее брак.

"Сегодняшняя новость с Аликом... Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор. Я хочу, чтобы люди боролись, говорили правду", – добавил музыкант.

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