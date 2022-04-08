Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила сама Логунова.

«Друзья, мы с @stupka777 больше не супруги, но остались замечательными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения», – сообщила Полина.

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что к этому давно шло , а некоторые высказали мнение, что актер и телеведущая не подходили друг другу.

«Вообще не удивлена... не каждый выдержит такое публичное унижение! я думала они сразу же и расстанутся но он сделал вид что это его не затрагивает) Понятно что она этим только пиарилась но как-то совсем не красиво! Думала наверняка, что отхватила золотого мальчика но не вышло ... потащила в америку но опять не получилось) Все к лучшему!», «Я почему-то еще, когда они поженились не верила что их брак на долго, она ему не пара, это сразу было видно», «Они никогда не выглядели парой... разные духовно...очевидность, что не могли быть вместе...она выбрала более богатого....», - пишут в соцсетях комментаторы.

Отметим, что в своих интервью ступка не скрывал, что в его семье есть конфликты и Полина хочет, чтобы он зарабатывал еще больше.

В свою очередь Логунова говорила, что больших заработков у Дмитрий действительно нет.

«Кризисный период в работе у мужа был с самого начала наших отношений. Мы вместе начали с денежного нуля, был период, когда не могли даже оплатить жилье, — вспоминает Полина. — Жили в такой жуткой съемной квартире, что вскоре пришлось оттуда съехать и некоторое время пожить у Диминой бабушки», - жаловалась Логунова.

Она также публично не исключала, что их отношения могут завершиться разводом.

Напомним, ранее стало известно о разводе Дантеса и Нади Дорофеевой.