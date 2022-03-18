Как сообщает Politeka.net. соответствующий пост исполнители разместили на своих страничках в Инстаграм.

Как известно, Дантес и Дорофеева познакомились в 2011 году, а в 2015 пара решила пожениться. Все эти годы артисты постоянно появлялись вместе на разных мероприятиях и активно делились с поклонниками подробностями своей жизни. При этом они выглядели искренне счастливыми.

Однако, 18 марта исполнители признались, что теперь их пути расходятся.

«Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Два юных человека, у которых всё ещё впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное…они просто теперь не вместе», - говорится в посте артистов.

Дорофеева и Дантес признали, что новость об их расставании может расстроить многих поклонников. Однако, исполнители напомнили, что они – не игрушки фанатов.

Кроме того, Владимир и Надя заверили, что не исчезнут полностью из жизней друг друга.

«Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас... PS. Дантесиков и Додошат не ждите », - отметили Дантес и Дорофеева.

Они также выразили надежду на то, что известие об их расставании сможет отвлечь кого-то от более мрачных событий, которые происходят в стране.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес нашел способ подбодрить украинцев.

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева сообщила о новой трагедии.

Также Politeka писала, что Дантес решил отращивать волосы и показал, как выглядит сейчас.