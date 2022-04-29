Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупантов. Украинские звезды сразу начали поддерживать Украину в своей борьбе, а также обращаться к своим российским коллегам, чтобы они рассказывали своей аудитории, что на самом деле происходит в Украине. Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в сериале "Сваты", сообщила, кто поддержал ее из коллег по проекту, передает "ТСН".

Анна Кошмал. Фото: скриншот YouTube

"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Они с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", - заявила Кошмал.

Отметим, Александр Феклистов записал обращение к украинцам. В нем он выразил солидарность с Украиной и заявил, что россияне испытывают огромный стыд из-за того, что происходит.

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