Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в сериале "Сваты", рассказала, кто из коллег по культовому проекту поддержал ее после начала войны.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупантов. Украинские звезды сразу начали поддерживать Украину в своей борьбе, а также обращаться к своим российским коллегам, чтобы они рассказывали своей аудитории, что на самом деле происходит в Украине. Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в сериале "Сваты", сообщила, кто поддержал ее из коллег по проекту, передает "ТСН".

"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Они с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", - заявила Кошмал.



Отметим, Александр Феклистов записал обращение к украинцам. В нем он выразил солидарность с Украиной и заявил, что россияне испытывают огромный стыд из-за того, что происходит.

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