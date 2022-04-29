Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищаются от российских оккупантов. Украинские звезды сразу начали поддерживать Украину в своей борьбе, а также обращаться к своим российским коллегам, чтобы они рассказывали своей аудитории, что на самом деле происходит в Украине. Актриса Анна Кошмал, которая сыграла в сериале "Сваты", сообщила, кто поддержал ее из коллег по проекту, передает "ТСН".
"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Они с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", - заявила Кошмал.
Отметим, Александр Феклистов записал обращение к украинцам. В нем он выразил солидарность с Украиной и заявил, что россияне испытывают огромный стыд из-за того, что происходит.
Напомним, пытается прорваться к Северодонецку: в Генштабе рассказали, как разворачивается битва за Донбасс
А еще Politeka писала, что морпехи показали мастер-класс по сжиганию вражеских БМП
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Украинцев обяжут платить увеличенный налог: кого коснутся изменения
Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз: "Застройщица вы наша"
"Интенсивность демилитаризации": Подоляк объяснил россиянам, почему взрываются их склады и что будет дальше
Взорван мост: оккупанты лишились ключевой артерии для переброски крымской группировки
Также Politeka сообщала, что Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет