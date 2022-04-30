Недавно Таисия Повалий вышла на сцену вместе со Стасом Михайловым и Николаем Басковым, которые открыто поддерживают войну против Украины.

Украинская артистка Ирина Федишин дала интервью программе "Звездный путь" отметив, то такие люди, как Повалий, не имеют права называть себя гражданами Украины.

"Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит, она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну то приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", - заявила Федишин.

Она добавил, что именно из-за таких "предателей в Украине столько проблем".

"Которые сеяли здесь "русский мир", пели русские песни, мало делали для украинской песни, культуры. Россияне делали свои премии, а наши артисты туда гасали по премиям, потому что здесь им не хватало... Русские знали, что культура-это важно. Они сначала зомбировали наших людей культурой, а теперь заехали танками с ракетами и снарядами", – заявила Федишин.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.

Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.