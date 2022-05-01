В последнее время многие запроданки, уехавшие из Украины ради заработка в рф, начали скрывать всю информацию о себе и прекратили вести социальные сети. Недавно выяснилось, что Брежнева и Лорак отправились в Турцию на очередной концерт.
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Примечательно то, что Брежнева изначально заявляла, что не поддерживает вторжение рф, а Лорак и вовсе промолчала. Теперь они приедут на курорт, чтобы вместе с коллегами порадовать отдыхающих. И среди них будет много россиян.
Ранее Лорак отменила концерты в россии и закрыла Инстаграм. Поклонники были возмущены — артисты вроде как ненавидят Россию, но продолжают зарабатывать на гражданах страны.
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Об этом рассказала украинская ведущая Маша Ефросинина, которая лично поговорила с российским артистом. Сразу после начала войны стало известно, что Галкин и Пугачева покинули россию.
Напомним, Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз.
Как сообщала Politeka, Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи.
Также Politeka писала, что нардеп раскрыл, как Киркоров помогает ВСУ.