Певица с украинскими корнями Наташа Королева похвасталась выступлением с Филиппом Киркоровым в Киеве.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Пока украинские звезды поддерживают Украину в ее борьбе, российские звезды отмалчиваются или поддерживают войну в Украине. А сегодня, 30 апреля, скандальная певица с украинскими корнями Наташа Королева цинично опубликовала фото с Филиппом Киркоровым в Киеве.

"Филичка, с Юбилеем !!! Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе , здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами «Песни Года» в Киеве во Дворце Украина", - подписала кадр Королева

Украинцы сразу начали обсуждать снимок в паблике "Боже, какое конченое":

"Сволота такая", "А кто где на фото, не пойму", "Цирк уродов", "Боже, какое оно дерьмо", "Я думал, снизу Майкл Джексон", "Позор своей мамы и родной земли".

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