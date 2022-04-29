«Так прикро, що людина, яка б мала підтримувати країну і людей піснею, просто пише якусь дурість і недоречність у соцмережах».

Про це, як пише Politeka.net, заявила співачка Оля Полякова, коментуючи претензіі і погрози судом на її адресу від співачки і куми колишьного президента Украині Порошенка Оксани Білозір.

Нагадаємо, артистка і політичний діяч Білозір пригрозила судом артистам, які, на її думку, переспівали її пісні. У списку тих, кому прилетів віклики, опинилася і Полякова Співачка мовчати не стала.

«Знаю, що не на часі зараз влаштовувати срачі, але я просто не можу не прокоментувати Оксану Білозір, яка загрожує мені судом за пісню «Колискова». На якій підставі, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець, чи, може, співавтор цієї величної мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій схватці», - сказала Полякова, звертаючись до Білозір.

Полякова також повідомила, що текст пісні написав Олександр Воротарьов – на її прохання написати текст про усіх матерів і дітей, які знаходяться у підвалах.

«На мелодію, які підтримувала дух в цих людях. Це був поклик, але вам цього не зрозуміти. Тому давайте будемо чесними. До «колискової», написаної на мелодію Мирослава Скорика ви, Оксано, не маєте ніякого відношення. Проте маєте відношення до незаконного якогось там недострою, от і займайтесь там судами. Забудовниця, ви наша», - різко висловилася співачка.

Також Полякова назвала вчинок Білозір дурістю.

«Так прикро, що людина, яка б мала підтримувати країну і людей піснею, просто пише якусь дурість недоречність у соцмережах», - підкреслила Полякова.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.