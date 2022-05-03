Популярный повар, победитель шоу "Мастер Шеф" и блогер Евгений Клопотенко, который до войны занимался еще и реформированием питания в украинских школах, поделился в своем Instagram интересными кадрами. Оказалось, прошлым летом повар побывал на учениях украинской армии со специалистами стран-партнеров, где угощал всех своим борщом. Однако теперь он вспомнил об этом случае в совершенно другом контексте.

"История, которую я хочу вам рассказать, потому что видел своими глазами. Я еще почти год назад заподозрил, что наша армия – самая сильная из всех. И вот я там стою на поле, варю борщ, подглядываю за соревнованиями одним глазом, вижу, как работают наши, и вылавливаю из кастрюли свою отвисшую челюсть. ВСУ действовали так, что не только я, но и все страны-партнеры этой учебы были в шоке. Я вам это как свидетель говорю. Сильно, красиво, технично. Поэтому знайте, что наши уже давно топ-оф-зе-топ", - написал Клопотенко.

Он также добавил, что вспомнил об этом еще и потому, что на днях получил награду от военных за свой борщ.

"Это просто табличка, которая подтверждает то, что я там был и варил борщ. И как человек, который видел и стоял рядом, скажу, что украинская армия – мощь. Поэтому, котики, Украина в руках очень сильных специалистов. Верим в ВСУ", - подытожил шеф-повар.

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