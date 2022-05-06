Музыкант обратился к украинским пехотинцам в их праздник с милым поздравлением.

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев записал патриотическое видеообращение к украинским воинам-пехотинцам в их праздник День пехоты. Как можно заметить, во время записи артист едет в автомобиле, видно, что он в отличном расположении духа.

В своем видео музыкант поздравил военнослужащих и подбодрил словами о победе.

"От всего сердца хочу поздравить наших пехотинцев с Днем пехоты. Горит полыхает техника вражеская. Родная Украина победит! Слава Украине", - говорит Пономарев в ролике. А в подписи к видео продублировал свое поздравление.

Пользователи в комментариях тоже присоединились к поздравлениям, а еще отвечают Александру словами "Героям слава".

Отметим, что недавно Александр Пономарев вместе с Дзидзьо и другими украинскими артистами записали патриотическую песню, которая призвана поднимать боевой дух украинских защитников. В эфире телемарафона музыкант рассказал, что эта композиция отлично "заходит" украинским бойцам и они часто напевают ее на передовой.

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