Певица Оля Полякова показала кадры со своего концерта в Германии и удивилась, кто стал зрителями ее выступления.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая активно гастролирует за границей с благотворительными концертами и собирает средства для помощи Украине, поделилась кадрами со своего концерта в Германии.

На видео можно увидеть, как Оля исполняет гимн Украины для зрителей в зале Нюрнберга. Похоже, концерт прошел очень душевно, а сама артистка в подписи к публикации рассказала, кто пришел на ее выступление.

"Провели с @mashaefrosinina гиперэмоциональный вечер в немецком городе Нюрнберг. Напелись, наплакались. Но слезы были светлые, ведь мы собственными глазами видели, кто пришел на концерт. Это были люди из всей Европы! Наши любимые украинцы, поддерживающие нас за границей. Немцы, британцы, ирландцы – все почувствовали волну единения. Это невероятное ощущение, могу точно вам сказать: весь мир сейчас смотрит и болеет за нас. Каждый день мы приближаем нашу победу. Поэтому не опускайте руки, делайте что можете и там, где можете. И все будет Украина!", - написала Полякова.

Она также добавила, что все средства, собранные на подобных ее концертах, пойдут в фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша" в поддержку пострадавших от войны украинцев.

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