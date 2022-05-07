Известная украинская певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская не сдержала слез, показав, что прислали ей родители из своего разрушенного дома.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм эмоциональными кадрами.

Ужасы войны не обошли стороной семью Цибульской. Ее родители жили в Ирпене, который, как известно, сильно пострадал от зверств российских оккупантов. В результате обстрела квартира родителей певицы оказалась разрушена. Цибульская ранее публиковала в сети соответствующие кадры.

А на этот раз певица решила показать, что ее родителям все же удалось спасти. Как выяснилось, родители прислали ей ее сумку и некоторые другие вещи, которые находились в квартире. На кадрах можно увидеть косметику и повседневные мелочи певицы.

«Родители прислали мои некоторые вещи. Мою сумку. Достаю каждую бумажку и болит душа. Тут вся моя прошлая жизнь. Я уже и забыла какой была», - подписала кадры Цибульская.

На следующем видео певица показала себя в слезах.

«Ненавижу, с*ки, за все, что вы сделали с нашей жизнью», - явно обратилась к российским оккупантам Цибульская.

Чуть позже она показала себя уже в спокойном состоянии и рассказала, что поддержка поклонников помогла ей прийти в себя.

Напомним, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

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