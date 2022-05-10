Популярный украинский исполнитель и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился в своих Instagram-сторис кадрами "победного" танца опальной звезды с украинскими корнями Наташи Королевой и ее мужа-стриптизера Тарзана.

На кадрах можно увидеть, как Наташа в черном пуховике с камуфляжным платком и пилоткой на голове вытанцовывает с мужем Тарзаном. К слову, стриптизер, похоже, в "рабочей униформе" – на нем яркий красный костюм с советской символикой серпа и молота. И на фоне слышно военную песню, скорее всего, в исполнении Кобзона.

Владимир Дантес не упустил возможности колко прокомментировать это "победобесие". "Действительно грустно, что у нас такого нет. Нит", - написал артист в подписи к сторис.

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