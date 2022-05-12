Во-первых, она не пытается убедить украинцев в их братских связях с россиянами. И во-вторых, она "не больна на имперскость".

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в рф и работал там до 2014 года, признался в эфире программы "Ранок з Україною", что не верит в искренность антивоенных высказываний российских звезд.

Их антивоенные заявления напоминают ему "мягкую пропаганду". Единственным человеком в рф, антивоенным заявлениям которого он верит, является российская актриса Лия Ахеджакова. Во-первых, актриса не пытается убедить украинцев в их братских связях с россиянами. И во-вторых, она "не больна на имперскость" в отличии от других ее соотечественников.

"Все остальное - мягкая пропаганда. А вот Ахеджакова – она не больна на имперскость. Она какая-то неимоверная европейская личность. Я встречался с ней, видел ее в разных обстоятельствах. Она не больная. Она – действительно европейский человек", – поделился Алексей Суханов.

Алексей Суханов также надеется, что рф возместит материальный ущерб за разрушенную инфраструктуру в украинских городах. Однако говорить о прощении после этого будет еще очень рано, поскольку вернуть человеческие жизни россиянам не удастся.

Напомним, Ахеджакова разнесла решение о признании "Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, Лию Ахеджакову выписали из больницы, появились подробности.

Также Politeka писала, что Ахеджакова призвала коллег не молчать о вторжении в Украину.