Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас занимается своим проектом по поиску без вести пропавших людей в зоне боевых действий, продолжает следить за светской обстановкой и часто делится в Instagram яркими кадрами.
Так, в этот раз телезвезда решила еще раз поздравить группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении, а также отдельно поздравить фронтмена коллектива Олега Псюка с его днем рождения. Как оказалось, 16 мая, рэп-исполнитель отмечает свое 28-летие.
В своих Instagram-сторис Осадчая опубликовала фото, которое ранее выложил в сеть Олег, и подписала: "С Днем рождения! Спасибо за победу".
Отметим, что сам Псюк решил рассказать немного о себе в свой день рождения. Исполнитель опубликовал фото с кубком Евровидения, а также написал:
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"Родившись в Калуше я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить. На протяжении всей моей жизни я менялся, менялись мнения и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и которые я никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и мое захламление во всем, за что бы я ни брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало".
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