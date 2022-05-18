Глава правления НСТУ Николай Чернотынский рассказал, какие будут изменения в жюри со следующего года.

Как пишет Politeka.net, после "Евровидения" в Италии разгорелся скандал с судьей от Украины Ирины Федишин. Она поставила ноль баллов Польше, что возмутило общественность. Глава правления НСТУ Николай Чернотынский рассказал, как будет проходить отбор судей на "Евровидение-2023", которое пройдет в Украине, передает ЖВЛ в Инстаграм.

"Украинцы сами выберут состав жюри для «Евровидения-2023»

Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий в связи со разгоревшимся после нынешнего конкурса скандалом заявил, что в следующем году украинцы смогут предложить свои кандидатуры для нацжуры и проголосовать за них.

А кого вы хотели бы видеть в составе жюри «Евровидения-2023»?", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Юлия Санина, Андрей Данилко, Джамала, Руслана, Притула", "Данилко, Melovin, Катя Павленко, Злата Огневич", "Санина, Данилко, Танчинец, Барских, Бадоев".

Напомним, Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением

А еще Polieka сообщала, что Федишин захейтили из-за Польши, "Холостячка" Мишина не выдержала

Также Politeka писала, что обозленные фанаты Лорак набросились с критикой на Ирину Федишин



