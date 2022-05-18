Как пишет Politeka.net, после "Евровидения" в Италии разгорелся скандал с судьей от Украины Ирины Федишин. Она поставила ноль баллов Польше, что возмутило общественность. Глава правления НСТУ Николай Чернотынский рассказал, как будет проходить отбор судей на "Евровидение-2023", которое пройдет в Украине, передает ЖВЛ в Инстаграм.
"Украинцы сами выберут состав жюри для «Евровидения-2023»
Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий в связи со разгоревшимся после нынешнего конкурса скандалом заявил, что в следующем году украинцы смогут предложить свои кандидатуры для нацжуры и проголосовать за них.
А кого вы хотели бы видеть в составе жюри «Евровидения-2023»?", - написано было в публикации.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Юлия Санина, Андрей Данилко, Джамала, Руслана, Притула", "Данилко, Melovin, Катя Павленко, Злата Огневич", "Санина, Данилко, Танчинец, Барских, Бадоев".
Напомним, Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением
А еще Polieka сообщала, что Федишин захейтили из-за Польши, "Холостячка" Мишина не выдержала
Также Politeka писала, что обозленные фанаты Лорак набросились с критикой на Ирину Федишин