Как пишет Politeka.net, после "Евровидения" в Италии разгорелся скандал с судьей от Украины Ирины Федишин, которая не поставила Польше ни одного балла. В сети вспомнили интервью скандальной певицы, а Оля Полякова даже резко выскзалась:

"Средневековье! Ну лучше б ты и дальше только пела!" - осадила Федишин Оля Полякова.

Алексей Суханов же также прокомментировал довольно резкую и не толерантную позицию Федишин, осуждающую ЛГБТ.

«Наступает время, когда уже нужно иметь критическое мышление… Вот говорите, что ЛГБТ-сообщество занимается греховными делами, разрушая себя. С чего Вы взяли, что она способна разрушать? Должен вас разочаровать, Ирина, и заверить, что среди представителей Церкви хватает тех, кто пропагандирует то, чего сам не соблюдает» - высказался Алексей.

Он добавил, пользуясь своим статусом «звезды», нужно осознавать, что слепой верой в манипулятивные мифы, веками распространяющие Власть и Церковь, Федишин вместо того, чтобы быть рычагом прогрессивной, научной (!) мысли стала носителем чего-то отсталого, средневекового и непутевого.

«У Любви нет ни пола, ни возраста, ни национальности, ни статуса, и т.д.…у Любви может не быть взаимности, к сожалению…но у Любви всегда есть Уважение, Понимание, Забота, Преданность и - самое главное - ПРАВО БЫТЬ!»- заключил Алексей.

Напомним, Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением

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