Как пишет Politeka.net, после "Евровидения" в центре скандала оказались высказывания и поведение Ирины Федишин, артистка не только не ответила нормально за поставленные баллы Польше на конкурсе, но еще и разозлила дерзкими высказываниями и оскорбелниями в адрес людей нетрадиционной ориентации.

После этого под каждым постом Федишин пользователи сети спрашивают, почему она ведет себя подобным образом и подмечают, что ее карьера певицы уже под вопросом.

«Дорогая диаспора в Испании, приглашаю вас на благотворительный концерт, все средства из которого будут направлены на помощь нашей Родине. Это будет наша особая музыкальная встреча. Вас также ожидает невероятное выступление и аккомпанемент фортепиано талантливого пианиста виртуоза Евгений Хмара и другие музыкальные сюрпризы» - пишет Федишин.

В сети принялись критиковать:

«ЛГБТ представители такие же люди как и вы; Не стыдно? Осквернить нас на всю Польшу? Как тебе вообще спится после этого, еще и миллион оправданий себе нашла, позорисько; В Испании легализованы однополые браки. Вас это не смущает? Будете всех о грехе предупреждать?; Все ее творчество – это «шароварщина», от которой пахнет отсутствием вкуса, таланта и разума!; Очень стыдно, что наши современные «звезды» несут такой гомофобный и глупый месседж 🤦🏼‍♀️; Позорище Украины!!! Позор тебе!!!».

До этого Федишин покрасовалась на фоне чужих 160 бронежилетов для ВСУ, которые были доставлены в Украину.

Кадры, на которых Федишин показывает бронежилеты дружественной организации возмутили сеть, пользователи Инстаграм посчитали это очередным пиаром от Федишин.

Напомним, Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением

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