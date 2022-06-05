Российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин осудил вторжение рф в независимую и свободную Украину. Более того, мужчина вместе с примадонной Аллой Пугачевой и детьми не может вернуться в рф и свой дом - на него даже завели уголовное дело из-за его справедливой позиции.

Сейчас артиста поддерживают заграницей, более того, он решился выступать на концертах.

По словам артиста, часть прибыли с мероприятий будет отдавать в помощь украинским беженцам, страдающим из-за вторжения рф. Фрагмент своего выступления Галкин показал в Instagram.

"Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно! Я еще приеду! Хотя чего уж… Можно уже и не уезжать", - говорит Галкин.

Напомним, Ефросинина рассказала, что действия артиста не прошли для шоумена без последствий. В россии Галкин остался не только без работы, но и без роскошного замка, в котором они с Пугачевой и детьми жили в последние годы.

«Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет», - рассказала украинская ведущая.

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