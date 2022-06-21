После череды скандалов в Украине, сперва по поводу ее судейства на Евровидении, а затем из-за нетолерантного заявления об ЛГБТ, артистка поехала в Европу с благотворительными концертами.

Сейчас Федишин находится в Испании, и там она стала свидетелем аномального явления в небе. На странице в Instagram певица разместила видео увиденного.

"Ночью, над Испанией в небе пролетело что-то невероятное, от увиденного я была шокирована!! Если бы я это увидела в Украине, я бы уже бежала в укрытие, думая, что это какие-то фосфорные бомбы. Когда я смотрела в небо, у меня были такие мысли в голове: а может это какие-то бомбы?? Но, стоп.., бомбы, это же Испания. Успела схватить телефон и подснять. Это было очень впечатляюще! Как думаете, что это??? Возможно это метеоритный дождь?", - поделилась Ирина Федишин.

Украинцы в комментариях предлагают свои версии, что это было:

"Вау! Слушай, надо новости читать. Это либо падение спутника, либо чего-то эксперементального";



"Бедная... Видимо, в Испании очень испугалась";

"Это в Украину направляется лендлиз";

"Илон Маск забавляется)) запускает очередные сотни спутников";



"Хотелось бы верить что это от Бога какое-то чудо, будто бы ангелы спешат к нам на помощь".

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