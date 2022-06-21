Андрій Данилко зізнавався, що має вже 60 україномовних пісень, які «лежать у столі» та чекають свого часу.

Також у своєму новому інтерв’ю Данилко повідомив, що вже давно хоче записати україномовний альбом.

«Співачки та актриси Вєрки Сердючки та її мами. І там усі пісні весело-драматичні. Пісні про кохання, стосунки, переживання і, мені здається, хороші за текстом. Щось мені подобається у текстах. Мені здається, що Сердючка українською краще звучить, ніж російською», - підкреслив Данилко.

Нагадаємо, нещодавно Сердючка дала концерт на одній зі станцій метро Києва.

Зірка прибула у камуфляжному вбранні, а на самій станції «Майдан Незалежності» зробили невелику сцену, прикрашену дискоболами.

Тим часом стало відомо, що відомий український співак і музикант Александр Положинський потрапив під обстріл на фронті. На щастя, ніхто не загинув, але допомога все ж потрібна.

«В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил. Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом» – повідомив Положинський, звернувшись за допомогою і підтримкою до волонтерів.

Також повідомлялось, що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила одкровенням про свого батька.

Крім того Politeka.net писала, що Осадча розповіла про найщасливіший день в її житті.