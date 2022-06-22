Популярная украинская актриса и звезда реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном живет за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге очаровательное фото и поделилась своими размышлениями о пандемии и войне.

В своем посте Ксения подняла тему того, что, а вдруг наше самое счастливое время сегодня.

"Помните, как была корона и все сместилось с ног на голову, мы жаловались и страшно страдали, что мир не будет прежним... а теперь многие из нас отдали бы все за то, чтобы вернуть тот момент, когда у нас просто не стало возможности путешествовать и вести привычный быт. А теперь война! И я думаю, что же там за поворотом может быть еще? Как и во время короны, сейчас я вижу две категории людей: одни жалуются, страдают и бесконечно обвиняют всех вокруг, другие продолжают пытаться радоваться и любить жизнь, и только на 10-й минуте разговора ты можешь узнать, что у них кто-то погиб. Выходит, что война просто подсветила?", - написала Мишина.

"И вот я думаю, война пришла, подняла у нас ненависть, боль, обиды, страхи, мы должны их прожить, пережить и жить дальше, чтобы подарить Украине счастливые поколения после нас. А значит, сейчас мы все это приумножаем…", - подытожила Ксения.

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