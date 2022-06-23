Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей, младшему из которых уже исполнилось 1,5 года. Счастливая мама решила показать в Инстаграм, насколько уже вырос мальчик.
Кристина Решетник не раз отмечала, что их младший сын Саша с каждым днем все больше становиться похожим на своего звездного папу. Действительно черты лица мальчика очень напоминают отцовские.
Кроме того, оказывается "мини Гриша" очень любит покушать, еда буквально его хобби и смысл жизни.
"Сашуня ест круглосуточно. И самая большая истерика может начаться, если случайно закрыть двери на кухню или холодильника", - призналась в подписи к снимку Кристина Решетник.
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Стоит напомнить, что Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.
Напомним, жена Решетника очаровала детьми и показала, чем они заняты летом.
Как сообщала Politeka, маленькие дети Решетника придерживаются особого ритуала.
Также Politeka писала, многодетный отец Решетник без лишнего шума получил важный документ.