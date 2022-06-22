Як повідомляє Politeka.net, ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина - щасливі батьки трьох синів. Батьки намагаються кожну вільну хвилину проводити з ними, тому часто долучають дітей до мистецтва і спорту, відкриваючи для них величезний світ.

Ось нещодавно хлопчики вирушили з мамою покататися на роликах. Кадрами з прогулянки Христина Решетник поділилася в Instagram.

"Працюють хлопці!", - підписала кадри з "маминими пташенятами" Христина Решетник.

Так, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці – в спеціальному парку, де дітей вчили їздити на роликових ковзанах. Малюки каталися по парку і вчилися робити трюки в схожих повсякденних нарядах. Обидва хлопчика, Діма та Іван, вважали за краще вибрати повсякденний стиль одягу: вони одягли футболки і штани.

З метою безпеки діти Христини та Григорія Решетникив наділи шоломи і наколінники.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

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