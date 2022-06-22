Як повідомляє Politeka.net, ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина - щасливі батьки трьох синів. Батьки намагаються кожну вільну хвилину проводити з ними, тому часто долучають дітей до мистецтва і спорту, відкриваючи для них величезний світ.
Ось нещодавно хлопчики вирушили з мамою покататися на роликах. Кадрами з прогулянки Христина Решетник поділилася в Instagram.
"Працюють хлопці!", - підписала кадри з "маминими пташенятами" Христина Решетник.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже 5 днів: названо кількість жертв і поранених
Окупанти захопили ще два населених пункти і намагаються оточити ЗСУ: що змінилося на фронті
Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."
Штраф до 68 тисяч гривень: нову жорстку заборону хочуть запровадити в Україні, перші подробиці
Так, на вихідних сімейство побувало в цікавому місці – в спеціальному парку, де дітей вчили їздити на роликових ковзанах. Малюки каталися по парку і вчилися робити трюки в схожих повсякденних нарядах. Обидва хлопчика, Діма та Іван, вважали за краще вибрати повсякденний стиль одягу: вони одягли футболки і штани.
З метою безпеки діти Христини та Григорія Решетникив наділи шоломи і наколінники.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.