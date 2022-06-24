Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Старший сын пары Дима подошел к маме и попросил ее записать обращение к украинским защитникам. Кристина поделилась трогательным видео на своей странице в Инстаграм.
Кристина Решетник рассказала, что к ней подошел сын и заявил, что хочет поддержать ВСУ, потому что они борются за нас и должны знать, что Украина - сильная и Украина точно победит. Потому и решил записать для них видео.
"Украина в моем сердце! Украина победит! Слава Украине! Героям Слава!", - обратился Дима к украинским защитникам и мило улыбнулся в конце.
Мальчик также добавил, что когда вырастет, то обязательно построит магазин со всем необходимым оружием для наших воинов, чтобы они приходили туда и себе брали, сколько надо.
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Дима растрогал украинцев, о чем они написали в комментариях: "У меня слезы на глазах! Все будет Украина!", "Спасибо тебе, Димуля за тебя. У Украины точно светлое свободное будущее", "Ангел маленький. Спасибо родителям за такое украинское счастье".
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Как сообщала Politeka, маленькие дети Решетника придерживаются особого ритуала.
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