Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса с украинскими корнями. Звезда прославилась благодаря культовому фильму о Джеймсе Бонде, где она играла роль спутницы главного героя. Несмотря на отдаленность от Украины актриса не забыла свою родину и сейчас активно поддерживает украинцев в их войне за независимость. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Куриленко поделилась эффектным образом для красной дорожки. Звезда была в прозрачном платье и с удивительным макияжем.

"Прошлой ночью на летней вечеринке в Национальной галерее в потрясающем платье", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Икона", "Прекрасная принцесса", "Как принцесса. Ты выглядишь всегда сногсшибательно!", "Красивая! Это очень прозрачное платье!".

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