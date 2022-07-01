Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также девушка обожает спорт, в особенности растяжки, которым с удовольствием учит и украинцев. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новом видео Никитина была в топике и шортиках. Звезда стояла на руках и демонстрировала верхний шпагат.

"Меня лечит спорт

Друзья, лично для меня, лекарство от стресса и плохого настроения – это спорт!", - написала Катя.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Молодец", "Просто огонь", "Самое лучшее лекарство", "Я хочу научиться делать это".

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