Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также девушка обожает спорт, в особенности растяжки, которым с удовольствием учит и украинцев. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А на новом видео Никитина была в топике и шортиках. Звезда стояла на руках и демонстрировала верхний шпагат.
"Меня лечит спорт
Друзья, лично для меня, лекарство от стресса и плохого настроения – это спорт!", - написала Катя.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Молодец", "Просто огонь", "Самое лучшее лекарство", "Я хочу научиться делать это".
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в крошечном мини задрала ножку, впечатлив видом
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в узком топике залюбовала стильным образом
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