Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников заявил, что россияне, которые нажимают на курок, являются военными преступниками, а их пропагандисты даже не скрывают своих намерений.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Тех россиян, кто нажимает на курок, политик называет военными преступниками. К тому же, отмечает он, Соловьев, Симоньян, Захарова, Лавров – все они даже не пытаются скрывать, что они негодяи. В то же время Андрей Сидельников подчеркивает, что больше всего его возмущают такие как раз, как Хаматова, которые надевают на себя маску добрых людей, используют финансы в своих интересах и рассказывают, как все прекрасно.

«У меня была злость от бессилия и от того, что мы не смогли убедить западных политиков, что с этой тварью, путиным, нельзя иметь никакого дела. Мы все эти годы пытались реально. Потому что, зная очень хорошо и самого путина, и российскую власть, и как она действует, какими методами, мы были, наверное, неубедительны и не того веса», - комментирует Андрей Сидельников 24 февраля.

Поэтому, убежден политик, победа Украины в этой войне должна предполагать полное возвращение ее территорий с 1991 года и полное запечатывание россии от мира с помощью санкций. Кроме этого, добавляет гость программы, нужно и с Запада вычистить всех пособников путинского режима.

Как сообщала Politeka, Гусейнов рассказал, как обманывает людей российская пропаганда.

Также Politeka писала о том, что Котенкова посоветовала россиянам задуматься, зачем эта война и за кого они воюют.