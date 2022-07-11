Главный редактор сайта «Trigger» Анатолий Якименко объяснил, что существование и развитие российской идеи угрожает миру еще более трагическими событиями в будущем.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый» с Александром Новохатским.

По словам гостя программы, в Украине и англо-саксонском мире хорошо понимают, что последующие шаги россии и развитие ее идей приведет только к еще худшим последствиям.

«Следующий этап и развитие движения российской идеи – это гораздо более жестокая война с очень серьезными вызовами для всех. Потому что с каждым обострением российская федерация изменяет уровень чувствительности к раздражению. Если раньше она так где-то ограничивалась стрелковым оружием и чуть-чуть там реактивными системами залпового огня, то теперь она испытала баллистические ракеты и многое другое. Следующий этап будет являться применением тактического ядерного оружия», - объясняет Анатолий Якименко.

Как он отмечает, в этой войне россии против Украины важно стратегически посмотреть на то, что будет через 10-20 лет. По мнению редактора, через 10 лет все может быть гораздо драматичнее и трагичнее. Он объясняет, что путин проверил концепцию постмодерна и философию мира боем, понял, что немцы, французы, итальянцы – это не те люди, которые будут стрелять, поэтому сейчас их задача – дать нам оружие.

Как сообщала Politeka, Резников сообщил о подготовке к масштабной деоккупации украинских территорий.

Также Politeka писала, что российская агрессия провоцирует появление продовольственного кризиса в мире.