Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская исполнительница. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Alyona Alyona показала, как танцует с певицей Jerry Heil.
"Наконец-то встретились", - написала исполнительница.
Как можно заметить, парочка двигалась под совместную песню "Купала", которую совсем недавно выпустили.
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Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Уже не знаю какой день на повторе", "А вы еще в Вене?", "О, классная встреча. Две классные артистки", "Классно выглядите вместе", "Девчата, вы - лучшие", "Боже, какие вы красивые наши украиночки", "Меня раскачало по полной", "Крутое наше музло".
Напомним, Alyona Alyona показала, как зажигала на концерте, встревожив украинцев
А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona в леопардовом топе огорошила видом перед зеркалом
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру