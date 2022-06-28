Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница. Знаменитость, как и другие артисты, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не так давно исполнительница разошлась со своим парнем - блогером YOXDEN, с которым до годовщины не дотянула всего неделю. Alyona Alyona продолжает заниматься творчеством и радовать украинцев музыкой в это тяжелое время.

Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Alyona Alyona решила показать, какую тату себе сделала на руке. На фото можно увидеть косовскую роспись. Звезда отметила, что это уже вторая тату на руке, которая должна вся стать в украинских росписях.

"Как вам?", - написала знаменитость, спросив у фанов мнение о татуировке.

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