26-летняя певица Jerry Heil (Яна Шемаева) показала своим поклонникам, как изменилась за шесть лет.

Как пишет Politeka.net, перспективная украинская певица Яна Шемаева, больше известная как солистка группы Jerry Heil предложила фанатам сравнить два снимка, один из которых сделан шесть лет назад, а другой – сейчас. Фотоколлаж артиска разместила у себя в Инстаграм в разделе сториз.

Звезда запостила снимок до популярности, сделаныый в 20 лет и современный, на котором ей 26 лет.

«А что изменилось?», - спросила Яна.

К своему вопросу добавила темный смайл, который по всей видимости означает, что звезда не очень рада таким изменениям.

Фанаты не смогли отреагировать, так как комментарии в этом разделе недоступны.

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