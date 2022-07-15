Как пишет Politeka.net, перспективная украинская певица Яна Шемаева, больше известная как солистка группы Jerry Heil предложила фанатам сравнить два снимка, один из которых сделан шесть лет назад, а другой – сейчас. Фотоколлаж артиска разместила у себя в Инстаграм в разделе сториз.
Звезда запостила снимок до популярности, сделаныый в 20 лет и современный, на котором ей 26 лет.
«А что изменилось?», - спросила Яна.
К своему вопросу добавила темный смайл, который по всей видимости означает, что звезда не очень рада таким изменениям.
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Фанаты не смогли отреагировать, так как комментарии в этом разделе недоступны.
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