Jerry Heil родилась в семье предпринимателей, где воспитывалась вместе с младшим братом, передает Politeka.net. Звезда призналась, что у них существенная разница в возрасте, но это не мешает их дружбе.

В новом посте в Инстаграм певица рассказала, к чему приучила родственника.

"Мой брат стал веганом 🤭🥦

Угадайте, как восприняла это семья и КТО в этом ВИНОВЕН🐼👈🏽🤣

Но малыш просто уже не маленький и действительно сам принял решение! Сеструха теперь подгоняет ему протеины и всякие веган нештяки, быть веганом, когда твоя сестра – я – очень выгодно 🤣

Но просто есть шопопало, чтобы не мясо – не наш вариант. Я подошла серьезно: и я, и Денис сдали тест!", - рассказала Jerry Heil.

За 20 минут публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев:

"ЭТО ПРЕКРАСНО!!", "мне уже интересно, как на это отреагировал папа 🥲😂", "а я то думаю, почему твоя мама выставила в сторис веганские суши 🤠", "Детки, хватит вгонять родителей в шоковые состояния!!! А мне вот почему-то яйца не лезут. Ни в каком виде. И даже не потому, что это неоплодотворенная яйцеклетка".

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