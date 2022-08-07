Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, звезда "Женского квартала". Также знаменитость увлекается спортом, обожает растяжки и танцы у пилона. Катя не только показывает свои успехи, но и помогает украинцам овладеть мастерством. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Катя поделилась видео, где показала себя.

"Тебе только 18. Вся жизнь еще впереди", - было написано сначала.

"26", - появилось число после этого и удивленная реакция звезды.

"Да как так быстро?", - было написано под видео.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Так смешно, что аж плакать хочется", "Красавица", "А потом раз и пенсия", "Хаха, что-то в этом есть", "ааа, жиза", "Ты очень красивая", "Фигак и 30", "Как быстро растут чужие дети", "А потом раз и пенсионер", "И все еще вся жизнь впереди", "В тему, капец, как раз др сегодня))) Стопудово, согласен)", "Было 18, а тут фигак и 30, и двое детей. И ты такая, это я? И где я?".

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