Как сообщает Politeka.net, на странице в Инстаграм Святослав Вакарчук выложил в фотографию, на которой запечатлен вместе с известным украинским футболистом Романом Зозулей.
Как видно, музыкант и спортсмен позируют на камеру, держа футболку Зозули, в которой он играл.
Святослав сообщил, что футболист поддерживает раненных украинских защитников, которые проходят реабилитацию в Испании.
«Роман Зозуля, спасибо, что поддерживаешь наших ребят, которые получили ранения и сейчас проходят реабилитацию в Испании! Был рад видеть вас всех на концерте в Мадриде. Слава Украине! Героям слава!», - написал певец.
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Благотворительное турне "Океана Эльзы" под названием "Help for Ukraine tour" началось 26 июня в Тбилиси. Это был первый концерт группы начиная с декабря 2021 года.
В «Океан Эльзы» рассказали, что в туре они не только собирают средства на помощь, но и проводят информационную кампанию в поддержку Украины.
За полтора месяца концерты группы прошли в Варшаве, Франкфурте-на-Майне, Вене, Аликанте и Марбелье. Вечером 8 августа состоится концерт "Океана Эльзы" в Мадриде.
До ноября группа планирует выступить в рамках "Help for Ukraine tour" в Баку, Вроцлаве, Берлине, Праге, Риге, Таллинне, Каунасе и Тель-Авиве.
Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" показал, что творилось во время его выступления за границей: "Космическая энергетика"
Как сообщала Politeka, Вакарчук довел до мурашек новым обращением и кадрами: "Не скоро мы услышим их...".
Также Politeka писала, что Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще...".