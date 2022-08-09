Украинский музыкант Святослав Вакарчук показал, кого встретил в столице Испании, Мадриде, где с группой "Океан Эльзы" давал благотворительный концерт.

Как сообщает Politeka.net, на странице в Инстаграм Святослав Вакарчук выложил в фотографию, на которой запечатлен вместе с известным украинским футболистом Романом Зозулей.

Как видно, музыкант и спортсмен позируют на камеру, держа футболку Зозули, в которой он играл.

Святослав сообщил, что футболист поддерживает раненных украинских защитников, которые проходят реабилитацию в Испании.

«Роман Зозуля, спасибо, что поддерживаешь наших ребят, которые получили ранения и сейчас проходят реабилитацию в Испании! Был рад видеть вас всех на концерте в Мадриде. Слава Украине! Героям слава!», - написал певец.

Благотворительное турне "Океана Эльзы" под названием "Help for Ukraine tour" началось 26 июня в Тбилиси. Это был первый концерт группы начиная с декабря 2021 года.

В «Океан Эльзы» рассказали, что в туре они не только собирают средства на помощь, но и проводят информационную кампанию в поддержку Украины.

За полтора месяца концерты группы прошли в Варшаве, Франкфурте-на-Майне, Вене, Аликанте и Марбелье. Вечером 8 августа состоится концерт "Океана Эльзы" в Мадриде.

До ноября группа планирует выступить в рамках "Help for Ukraine tour" в Баку, Вроцлаве, Берлине, Праге, Риге, Таллинне, Каунасе и Тель-Авиве.

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