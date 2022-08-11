О состоянии актрисы сообщили ее родственники в соцсетях.

Сестра Дениз Дауз рассказала, что у знаменитости диагностировали тяжелую форму менингита.

«Я прошу поддержки и молитв для меня и моей сестры. В настоящее время она находится в больнице в коме, вызванной опасной формой менингита. Врачи не знают, когда она выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами», — сообщила сестра Даус и добавила, что искренне надеется на выздоровление.

Поклонники в комментариях пожелали актрисе побыстрее пойти на поправку.

«Надеемся, Дениз еще очнется», «Вы обязательно поправитесь», «Дениз всегда была настоящим бойцом», «Она справится!», «Искренне надеемся, что в ближайшее время Дениз поправится и выйдет из комы», — пишут в сети.

Отметим, что Дениз Дауз американская актриса и режиссёр. Многим она запомнилась ролью Ивон Тизли в молодежном сериале «Беверли-Хиллз 90210». Однако это далеко не единственная ее роль. Актриса была задействована в эпизодических ролях во многих успешных проектах — «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», «Секретные материалы», «Кости», «Мыслить как преступник» и многие другие.

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