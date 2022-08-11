Лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец призвал украинцев, живущих под обстрелами на прифронтовых территориях, не мешать ВСУ мстить врагу и уезжать оттуда.

Безответственно со стороны украинцев находится в прифронтовых зонах, тем более что власти обеспечивают бесплатный выезд с таких территорий в центральную часть страны. Такое мнение высказал лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец в интервью ведущей Ольге Бутко.

По словам Сергея, когда он встречается с бойцами, он видит уверенность в их глазах. Они ведь хотят мирной жизни и понимают, за что воюют. Он также подчеркнул, что захватчики откровенно убивают украинскую нацию, поэтому мы должны мстить им и не стыдиться своей агрессии.

"Нельзя людям находиться в прифронтовых территориях. Видите, что даже прилетает по Виннице, которая далеко от фронта. Потому, как можно говорить о безопасности в Харькове или Николаеве?! Никак! Оттуда нужно уезжать. Все, у кого есть возможность, должны оттуда уехать", – считает Сергей Танчинец.

Он привел в пример Авдеевку, расположенную в 6 км от аэропорта, где до сих пор живут люди, хотя власти обеспечивают выезд в центральную Украину с бесплатным питанием всем желающим. Но люди отказываются.

"Это безответственность и препятствование работе военных. Так нельзя делать. Трагедии будут происходить до тех пор, пока мирное население будет оставаться в заложниках у этих ублюдков. Мирным людям нужно уехать", – заявил Сергей Танчинец.

Напомним, солист группы "Без обмежень" упал на сцене, кадры попали в Сеть.

Как Politeka сообщала, лидер группы "Без Обмежень" посоветовал следить за словами, говоря о конфликте с РФ.

Также Politeka писала, что лидер рок-группы «Без обмежень» стал отцом во второй раз.



