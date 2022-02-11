На сцені під час виступу може трапитися що завгодно, адже артисти такі ж люди, як і їхні глядачі - цього разу трохи осоромився соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Фронтмен групи "Без обмежень" Сергій Танчинець повідомив про конфуз який стався з ним вперше за 23 роки виступів, пише Politeka.net.

Колектив виступав у Чернігові, соліст підійшов на край сцени, а коли став відступати, то спіткнувся і впав. Люди стали сміятися, а разом з ними й співак.

"Вперше за 23 роки звалився на сцені. Велкам ту за клаб... Було епічно", - написав співак у Фейсбук.

Відео падіння опублікував MUZVAR у своєму сторіс.

Пост Сергія Танчинця зібрав багато коментарів. Користувачі Мережі теж жартували і підтримували співака.

"При Порошенко такого не було... 🤣 ", "Коли зірки падають - треба загадувати бажання ?)) ", "Буде що згадати😖 🙃 😌", " ну, хоча б в шпагат? ) ", "Ого! З тобою все нормально?", "Ти на сцені, а я колись у Варшаві зі сцени ... два ребра ... таке мася 🙂", " блін, ну як так? P. S. Ручки-ніжки цілі, сподіваюся?", "Як кажуть на одеському Привозі - те, що впало, то продасться)", - написали користувачі Мережі.

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