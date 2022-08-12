Как пишет Politeka.net, София Ротару - легенда украинской эстрады, которая получила звание Национальной легенды Украины. У знаменитости есть три сестры - Лидия, Зинаида и Анурика. У Лиди есть дочь Соня, которая пошла по стопам звездой тетушки и стала певицей. Хлябич выпустила пару мини-альбомом и была номинирована на "Прорыв года" по версии "Золотой жар-птицы". Но недавно Соня заявила, что завязывает с карьерой певицы. При этом Хлябич не забывает об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Соня поделилась фотографией со своим отцом. Звезда опубликовала снимок, где была совсем маленькой, а рядом стоял молодой отец. Как можно понять, звездная чета находилась где-то на курорте.

"А это кстати, в украинском крыму", - написала Соня, делясь еще одной фотографией, где позировала возле дельфинов.

Стоит отметить, что Хлябич, как и другие звезды, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, племянница Ротару, объявившая об уходе со сцены, покрасовалась в платье-вышиванке

А еще Politeka сообщала, что замужняя племянница Софии Ротару засветилась в объятиях известного красавчика-певца: фото

Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару выбрала смелый образ с коротким топом для похода в кафе