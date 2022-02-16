Родственница Софии Ротару не так давно заявила об уходе со сцены, сообщает Politeka.net. За свою карьеру звезда успела заработать поклонников, которые были расстроены этой новостью.

Причину такого решения 31-летняя артистка решила не раскрывать, но подчеркнув, что начинает новый этап жизни.

Сейчас Соня Кей продолжает вести аккаунт в Инстаграм, на который подписаны 52,7 тысячи пользователей Сети.

В одном из новых постов бывшая артистка решила обратиться к согражданам, появившись яркой вышиванке.

"Поздравляю всех с Днем единения", - написала племянница Софии Ротару.

Отметим, осенью прошлого года Соня Кей выпустила мини-альбом после долгого перерыва в карьере. Тогда певица рассказала, что работала над записью песен четыре месяца. По словам племянницы Софии Ротару, она прошла через многие проблемы за последние годы. В частности, в 2020 году у нее умер отец, а позже мама тяжело заболела коронавирусом, на фоне чего у артистки началась глубокая депрессия.

Примечательно, что экс-певица имеет степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета в Британии.

Напомним, племянница Ротару похвасталась мужем-красавчиком, редкие кадры

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