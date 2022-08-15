Мама чемпиона мира по боксу и мэра украинской столицы Виталия Кличко перенесла операцию.

Об этом сообщил сам Виталий Кличко.

«Мама сейчас сделала операцию, возвращается через неделю», - рассказал Кличко в интервью изданию «Бабель».

Отметим, ранее Кличко признавался, что не смотря на свой возраст и жизненные достижения он до сих пор остается маменькиным сынком.

«Для меня моя Мама остается самым важным человеком в жизни.

И я не стесняюсь и с гордостью могу сказать, что до сих пор, - несмотря на свои почти 49 лет, 2 метра роста, железные мышцы, кучу достижений и спортивных титулов, - остаюсь маминым сынком», - рассказывал боксер в мае 2020-го года.

Напомним, отец Виталия и Владимира Кличко скончался 13 июля 2011 года после продолжительной болезни.

Добавим, что Кличко в интервью также признался, что разводится со своей супругой Натальей, с которой был в браке с 1996 года. Женщина давно живет в Германии, развод, по словам Кличко, был их общим решением.

Также Кличко рассказал, где сейчас его двое сыновей и дочь.

«Дети учатся, они уже достаточно взрослые».

Ранее СМИ сообщали, что дети мэра Киева живут и учатся в Великобритании.

Напомним, что Кличко также призвал киевлян готовиться к тому, что этой зимой в квартирах будет холодно.