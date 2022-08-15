Про це Кличко повідомив особисто.
"Ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", – повідомив Кличко в інтерв’ю виданню «Бабель».
За його словами, розлучення – це бажання обох сторін.
«У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», - пояснив Кличко.
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Відповідаючи на питання, чи вільне серце мера Києва, Кличко відповів, що «воно зайняте Києвом».
Нагадаємо, дружина Кличка Наталія вже давно живе у Німеччині.
Їх троє дітей – Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим – навчаються у Великій Британії.
Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" Гвоздьова показала рідкісні кадри з чоловіком.
Тим часом дружина телеведучого Володимира Остапчука заговорила про чистку у своєму житті.
Також повідомлялось, що дружина продюсера "Квартал 95" розповіли, які у неї насправді будні дома.