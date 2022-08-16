Арестович опубликовал шутливый кадр, в котором он довольно улыбается на фоне огромного столба дыма.

«Утро в Джанкое. Масло, хлопок», - подписал Арестович результаты фотомонтажа. Отметим, что для заднего фона было выбран момент взрыва на авиационной базе россиян Саки в Крыму.

Взрывы в районе Джанкоя прокомментировал и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он напомнил, что пока Крым будет оккупированным, опасность для захватчиков и злодеев останется высокой.

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны - это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым -это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", - отметил Подоляк на своей странице в Twitter.

Напомним, Алексей Арестович также рассказал неизвестные подробности переговоров с россией, которая якобы «была готова отвести войска».

Также соощалось, что в Сети появляются все новые и новые кадры взрывов в Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала о пародии от Квартал 95 на рыдающую российскую "туристку".

Напомним также о реакции Подоляка на планы Арестовича баллотироваться в президенты.