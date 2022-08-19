Как пишет Politeka.net, популярный украинский исполнитель Тарас Тополя, который вместе с музыкантами из своей группы "Антитела" с начала войны ушли защищать Украину, поделился важным сообщением у себя в Instagram.

Так, Фонд музыкантов будет заботиться о детях погибших воинов из 130 Батальона Территориальной обороны, в котором до ротации служил лидер группы Тарас Тополя вместе с музыкантами.

"Во время этой ужасной войны наибольшую злость и отчаяние вызывает осознание именно того, что оккупанты убивают цвет нации", - делится музыкант.

"Что дети остаются без родителей. За несколько недель до ротации, находясь еще в июле на нулевых позициях на севере Харьковщины, Братство 130 Батальона и группа "Антитела" приняли решение поддерживать детей погибших Героев 130-го батальона до совершеннолетия и далее, при необходимости. В некоторых семьях погибших военных по четверо детей... Мы будем искать возможности, чтобы хотя бы частично заменить собой родительское плечо. Ради кого мы боремся, если не ради них и их будущего?», - рассказал вокалист.

Украинцев восхитил невероятный поступок музыкантов.

"Какой невероятный поступок 🥺🇺🇦🙏🏻 к большому сожалению, что вообще он нужен…но Вы хоть чуть-чуть заполните ту пустоту от потери, и подарите им островок уверенности в будущем 👏 чтобы все было по взаимной совести!",

"Чужих детей не бывает. Спасибо ♥️",

"Героям слава 💙💛 Вы невероятны, храни вас Бог", - пишут в сети.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.