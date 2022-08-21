Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Бой принял многофункциональный спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

Реванш Усик - Джошуа стал это главным боем 2022-го года. Трансляцию поединка показали в более чем 190 странах мира.

Поначалу боксеры знакомились друг с другом без особо резких выпадов. В первом раунде Усик задавал темп.

Джошуа поначалу второго раунда занял центр ринга, пытаясь донести свой удар. Александр действовал очень активно, нанося удары. В конце боксеры обменялись ударами.

Третий раунд Усик и Джошуа начали более раскрепощенно действовать, нанести больше ударов и проводить серию атак. Оба быстро действовали, перемещались, но немного преимущество было за Энтони, хотя Александр нанес последний удар.

Затем Александр пытался повышать темп, затем британец отвечал аперкотом. Усику удалось несколько раз пробить оборону Джошуа.

В пятом раунде скорость боя увеличилась, следовательно, больше ударов. Джошуа сначала ударил ниже пояса Усику, даже арбитр установил поединок. Украинец вернулся и несколько раз попал достаточно уверенно.

Далее Джошуа и Усик обменялись плотными ударами, но Александр превосходил оппонента по динамике и скорости.

В восьмом раунде британец был уже не так быстр, но ударная мощь у него оставалась. Джошуа прижал Усика к канатам, но после этого Александр ответил серией ударов, прошедших сквозь руки. Конечность раунда была очень размашистая, но больше попадал Усик.

Уже в 10 раунде Усик больше минуты наносил удары по Джошуа, однако сильного вреда не было. Энтони удалось выбросить удар, заставивший Александра остановиться. Но остановка рефери помогла Усику вернуться и забрать раунд себе, прижав Джошуа к канату.

Усик и Джошуа пытались забрать себе последний раунд, но лучше получилось у Александра. Британец чуть не упал из-за усталости, а в конце Усик напомнил о своем сильном ударе, попав несколько раз по лицу Джошуа.

В итоге АЛЕКСАНДР УСИК ПОБЕДИЛ! Единогласным решением судей!

Напомним, Усик вблизи показал свой наряд, который наделал немало шума.

Также Усик напомнил миру о том, что россия творит в Украине: "РФ разрушает мирные дома".

Кроме того, Усик признался, что потерял дорогих людей на войне: "Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно".