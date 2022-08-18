Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик опублікував фото, на якому в деталях можна розглянути його гучне вбрання.

Нагадаємо, на прес-конференції перед реваншем з Ентоні Джошуа Олександр Усик постав у вишиванці, чорних чоботях і верхньому одязі, який схожий на кунтуш - його, нагадаємо, мали право носити лише заслужені чини. Нижні військові чини від козаків і до військового товариша мали право носити кунтуш тільки після закінчення військової служби. Вищі чиновники мали право носити кунтуші поза службою.

Відразу після конеренції Усик залишився на подіумі і з почуттям виконав легендарну пісню січових стрільців «Ой у лузі червона калина…», яка після 24 лютого цього року стала неофіційним гімном битви українського народу із російськими загарбниками.

Кадри співаючого Усика в козацькому вбранні відразу розлетілися по мережі, викликавши захоплення не тільки в любителів боксу.

«Вбрання справжнього вільного українця! Тепер, Олександре, перемоги в бою, а потім і на батьківщині!», «Ух, козацькому роду нема переводу!», «Саня, красень! Перемоги тобі», «Козак!», «Отаман!», - коментують вбрання Усика на його сторінці в Instagram.

Нагадаємо, реванш Усик-Джошуа має відбутися 20 серпня у Саудівській Аравії.

Також нагадаємо, що навесні будинок Усика та його родини у Ворзелі Київської області захопили кадировці. Дружина боксера опублікувала фото, на якому показала наслідки перебування «російського світу» у їхніх стінах.

Також повідомлялося, що Усик, ледве стримуючи сльози, записав потужне звернення.

Як повідомляла Politeka, Усик розкрив українцям один із своїх життєвих принципів.