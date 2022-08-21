Украинские знаменитости в своих соцсетях поздравляют чемпиона, не сдерживая эмоций.
"Выборол!! Выгрыз!!Победил!! Браво, Усик!! На очереди Победа Украины над россией!!!Слава Украине!!!!", - пишет телеведущий Юрий Горбунов.
"ПОБЕДА!!!Браво, Чемпион! 🥊Поздравляю, Украина! Горжусь! Слава Украине!", — радуется певица Наталья Могилевская.
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Не сдержался и поздравил Александра Усика также продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), который все время от полномасштабного вторжения рф в Украину находится за границей и пока не планирует возвращаться на родину.
"Наш казак #1", - написал Потап.
"Браво, Усик 🥊Браво, Чемпион!!! 🌟Слава Украине!!! Героям ВСУ Слава!!!УКРАИНА ПОБЕЖДАЕТ И ПОБЕДИТ!!! Мы Свободны и Независимы!", — пишет ведущий популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка" , "Україна має талант" Григорий Решетник.
"Еще один важный шаг к нашей Победе!!! Спасибо", - радуется Юрий Ткач из "Квартал 95".
Напомним, Александр Усик вблизи показал свой наряд, который наделал немало шума.
Также Усик напомнил миру о том, что россия творит в Украине.
Кроме того, Александр Усик признался, что потерял дорогих людей на войне.