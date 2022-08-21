Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик одержал яркую победу в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Украинские знаменитости в своих соцсетях поздравляют чемпиона, не сдерживая эмоций.

"Выборол!! Выгрыз!!Победил!! Браво, Усик!! На очереди Победа Украины над россией!!!Слава Украине!!!!", - пишет телеведущий Юрий Горбунов.

"ПОБЕДА!!!Браво, Чемпион! 🥊Поздравляю, Украина! Горжусь! Слава Украине!", — радуется певица Наталья Могилевская.

Не сдержался и поздравил Александра Усика также продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), который все время от полномасштабного вторжения рф в Украину находится за границей и пока не планирует возвращаться на родину.

"Наш казак #1", - написал Потап.

"Браво, Усик 🥊Браво, Чемпион!!! 🌟Слава Украине!!! Героям ВСУ Слава!!!УКРАИНА ПОБЕЖДАЕТ И ПОБЕДИТ!!! Мы Свободны и Независимы!", — пишет ведущий популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка" , "Україна має талант" Григорий Решетник.

"Еще один важный шаг к нашей Победе!!! Спасибо", - радуется Юрий Ткач из "Квартал 95".

Напомним, Александр Усик вблизи показал свой наряд, который наделал немало шума.

Также Усик напомнил миру о том, что россия творит в Украине.

Кроме того, Александр Усик признался, что потерял дорогих людей на войне.