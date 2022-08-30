Как пишет Politeka.net со ссылкой на Правительственный портал, речь идет о всеукраинском уроке «Возвращаюсь к обучению».
Он состоится 1 сентября в прямом эфире информационного телемарафона. Начнётся урок в 9.00.
Отмечается, что целью инициативы является мотивация учащихся вернуться к обучению.
"Украинская система образования модернизируется и становится более привлекательной и комфортной для молодежи", - говорится в сообщении.
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Напомним, по официальным данным, например, в Киеве новый учебный год в режиме офлайн начнут 138 тысяч школьников начнут
Всего в столице находится около 180 тысяч школьников. 138 тысяч родителей написали заявления об очном обучении детей, однако они имеют право изменить формат обучения при необходимости.
В КГГА также напомнили, что учиться и работать в школе одновременно может столько людей, сколько может вместить укрытие – это количество отличается в разных школах.
Новый учебный год в столичных учебных заведениях также начнут почти 3 600 детей, вынужденно переехавших в Киев.
Также в сети появились советы родителям и учителям к 1 сентября. Так, отмечается, что учителя должны подбадривать детей, а не запугивать негативом на уроках. А отвлекаться стоит только на поддержку и заботу, а не на актуальные новости.
«Следует избегать негативных оценок и больших по объему домашних заданий. Вместо этого следует создавать для учеников ситуации успеха, позитивную мотивацию, хвалить их», - говорится в советах.
Напомним, ранее стало известно, что должно быть в укрытиях учебных заведений и будут ли уроки во время воздушной тревоги.
Между тем, в сети появились фото укрытия в одной из столичных школ, похожего больше на съемочную площадку фильма ужасов.
Также сообщалось, что школьную программу кардинально обновили.