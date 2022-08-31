Как сообщает «Настоящее время», соответствующий протокол на днях поступил в Тверской суд Москвы. Теперь Кристине Асмум грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Что именно стало поводом для открытия дела и как именно Асмус дискредитировала российскую армию, пока неизвестно.

Добавим, что после полномасштабного военного вторжения рф в Украину актриса написала на своей странице в Instagram: «Страх и боль. Молю, остановите всё это. Нет войне!».

Отметим, что под статьи о «фейках» и «дискредитации» подпадают любые сведения, которые противоречат Минобороны рф.

«Скоро ГУЛАГ отстраивать начнут», «Привычку доносить на соседа пальцем не задавишь», «Страна-пердёжь, страна доносов», «Ща харламов выпустит смешной ролик в поддержку войны и её отпустят», «Адекватным людям надо валить из той помойки, хотя их и тут не особо ожидают и терпят», «Такие новости обычно означают, что человек не совсем конченый», - обсуждают новость пользователи соцсетей.

Добавим, что вскоре после полномасштабного вторжения рф в Украину экс-супруг Асмус Гарик Харламов заявил, что гордится тем, что он русский.

«Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сёстры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью», - говорил Харламов в марте.

Напомним, Галкин, уехавший из россии, удивил новым поступком.

Также Politeka.net писала о российских звездах, которые высказались против нападения рф на Украину.

Также сообщалось, что в сети появились кадры, как за рубежом встречают российского певца и экс-супруга Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, который поддержал войну россии против Украины и теперь ездит по госпиталям, где лечат раненных в Украине захватчиков.

"Козел! (...) Езжай в свой Засранск, и там отдыхай! (...) Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?!" – кричали Киркорову прохожие, заметившие его в Монако.