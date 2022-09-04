Популярная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Анастасия Короткая, которая является женой телеведущего Андрея Беднякова, поделилась с поклонниками радостной новостью. Как оказалось, в семье знаменитостей ожидается пополнение – актриса беременна. Стоит отметить, что это будет уже второй ребенок у звездной пары, сейчас они воспитывают 7-летнюю дочку Ксению.

В своем Instagram Настя Короткая опубликовала милое фото, на котором можно увидеть ее беременный животик. Девушка позирует в легком пляжном образе, видимо, где-то за границей, она повернулась к камере боком и мило улыбается.

В подписи к фотографии актриса весело шутливо: "Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев". К слову, сам Бедняков в своих соцсетях пока никак не прокомментировал беременность жены.

В комментариях Анастасию тут же принялись поздравлять с беременностью, причем, как обычные пользователи, так и знаменитости. В частности, свои реакции на новость оставили Лилия Ребрик, Леся Никитюк, Виктория Булитко, Вера Кекелия, Юлия Санина и другие украинские звезды.

"Поздравляю", "Вау! Поздравляем", "Красота", "Счастья", "Поздравляем!", "Вот, блин, оставил на полгода", "Поздравляю, пусть ребенок родится уже в мирной Украине", "Какая хорошая новость с утра. Поздравления", "Настюша, рада за вас с Андреем, будьте счастливы", "Вау! Поздравляю! Прекрасных людей должно быть больше!", "Лучшее событие в семье", "Приятная новость", "Вау! Поздравляю вашу семью", - пишут в комментариях под фото Насти.

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